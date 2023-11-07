رابط التسجيل في المبادرة القومية لتأهيل طلبة جامعة بنها لمهن المستقبل

أعلن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها بالتعاون مع مركز التدريب بمكتبة مصر العامة الرئيسية عن إطلاق المبادرة القومية، لتأهيل طلبة جامعة بنها لمهن المستقبل، في ظل التحول الرقمي وهي المبادرة الأولى من نوعها في الجامعات المصرية.

الاهتمام باكتشاف وصقل المواهب

وأوضح المركز برئاسة الدكتورة مني نصر في بيان له أن المبادرة تأتي في إطار توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام باكتشاف وصقل المواهب والنوابغ في المجالات التكنولوجية، باعتبارهم أهم القوى الداعمة لمصر ومن أجل الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف أنحاء الجمهورية، وسد الفجوة المهارية ما بين الاحتياج الفعلي لسوق العمل والدراسات الأكاديمية

تحقيق رؤية مصر 2030

أضاف البيان إن المبادرة تتوافق مع توجه جامعة بنها في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة وأجندة إفريقيا 2063، انطلاقًا من استراتيجية مصر الرقْمية واستكمالًا لجهود الجامعة في تنفيذ خطة التحوُّل الرقْمي.

فيما أضافت الدكتورة مني نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها «الوطن» أنه سيتم تدريب الطلاب على مجموعة من البرامج التدريبية ثم عقد اختبار للحصول على شهادة اجتياز المبادرة، علما بأن الدراسة أونلاين، ويمكن التسجل على الرابط التالي من هنا

يذكر أن جامعة بنها تسعى إلى بناء إنسان لديه روح المبادرة والابتكار والإبداع، هو أهم أهداف وأولويات الجامعات الذكية «جامعات الجيل الرابع»، في ضوء استراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وخلق وإعداد الكوادر البشرية في المجالات التكنولوجية المختلفة فيما يساهم في إتاحة فرص عمل جديدة وتمكين الشباب بمهارات متطلبات المستقبل