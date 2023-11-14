ليفربول يضع خطة لمنع رحيل صلاح إلى الدوري السعودي.. هل يفعلها كلوب؟

لا يكل اتحاد جدة عن محاولات الحصول على خدمات محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي خلال عدة أشهر إلًا أن كلها باءت بالفشل لتمسك الريدز بالإبقاء على أحد أهم عناصره الاستثنائية ومصدر قوته، لذلك بدأ النادي الإنجليزي تحركاته من أجل الحفاظ على قوامه الأساسي، فماذا فعل؟

ليفربول يتمسك بالإبقاء على محمد صلاح

تجديد عقد محمد صلاح سيكون القرار العاجل المرتقب داخل قلعة «أنفيلد»، تنفيذًا لتوصيات الألماني يورجن كلوب، الذي يخشى نجاح محاولات اتحاد جدة المستميتة للظفر بالفرعون المصري، لذلك جرى بالفعل وضع قائمة بالأولويات الواجب التحرك نحوها، من أجل حسم موقفها مع الفريق، وفقا لصحيفة ليفربول إيكو.

وذكرت الصحيفة أن قائمة طويلة تضم محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وألكسندر أرنولد، ستكون على طاولة إدارة ليفربول في الساعات المقبلة، من أجل حسم موقفها مع الفريق، وإعلان تجديد العقود، من أجل إنهاء أي شك حول مصيرهم مع الفريق الإنجليزي، باعتباره الطاقم الذي ينتهي عقده في 2025.

أوضحت الصحيفة أن مسؤولي الدوري السعودي يُخططون لمحاولة جديدة لضم محمد صلاح، من خلال رفع العرض الأخير الذي شهد رقمًا قياسيًا بقيمة 215 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الفرعون المصري، في الميركاتو الصيفي المنقضي، لكن ليفربول حال دون إتمام المفاوضات.

إلى أين يذهب صلاح حال عدم التجديد مع ليفربول؟

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا لم يجدد محمد صلاح عقده مع ليفربول، فقد يكون الدوري السعودي مقصدًا محتملاً له، خاصة أن الاتحاد السعودي يقدم عروضًا مالية يصعب رفضها، ويرغب في جذب لاعبين من الطراز العالمي، بعد ميركاتو تاريخي حسم خلاله العديد من الصفقات العالمية.

وأوضحت أنه مع اقتراب فترة الانتقالات في يناير، سيبحث يورجن كلوب عن تعزيزات للريدز، حتى وإن كان ليفربول في وضع جيد في ذلك الوقت، أو حتى أفضل، فستكون التعاقدات الجديدة ضرورية، بالإضافة إلى التفكير في الوجوه الجديدة، سيتعين على كلوب أيضًا التفكير في مستقبل اللاعبين الحاليين، فبعضهم قد يغادر النادي حال عدم مناقشة مستقبلهم، فوفقًا لعقودهم الحالية، هناك أربعة لاعبين من المقرر أن ينتهي عقدهم مع ليفربول في نهاية الموسم المقبل، بينهم محمد صلاح.