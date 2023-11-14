«مياه مطروح» تستعد للحصول على شهادة «أيزو» في خدمة العملاء

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أنه جرى الاتفاق مع شركة جاردينيا للاستشارات الإدارية، على تأهيل مراكز خدمة العملاء بشركة مياه مطروح بهدف الحصول على شهادة «الأيزو ISO «10002 في إدارة خدمة العملاء والشكاوى.

وقال رئيس شركة مياه الشرب بمطروح، اليوم، إنه سيبدأ العمل في إجراءات الحصول على الشهادة بداية من مركز خدمة العملاء بمرسى مطروح ثم مراكز خدمة العملاء في مدن الحمام والضبعة والعلمين حتى تحصل جميع فروع مراكز خدمة العملاء على شهادة الأيزو، بالإضافة إلى منظومة الخط الساخن والتي تستقبل الشكاوى الخاصة بالعملاء في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي وتعمل على حلها.

مراكز خدمة العملاء

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن هناك حرص على حصول مراكز خدمة العملاء على شهادة الأيزو ISO-10002 العالمية بهدف توفير نظام للتعامل مع كافة شكاوى العملاء وحلها لتحقيق رضا العميل وجودة الاستجابة للشكاوى وسرعة حلها وفقا لمواصفات عالمية.

رفع كفاءة الخدمات

وأوضح أن شركة مياه محافظة مطروح تسعى دائما إلى التطوير والتقدم من خلال الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات التي تقدمها للعملاء وتحقيق التواصل الفعال معهم وحل جميع المشكلات التي تستقبلها الشركة عبر قنوات ومنصات التواصل الرسمية.