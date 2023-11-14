ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بالجيزة.

وكان قطاع الأمن العام، قد تمكن بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.