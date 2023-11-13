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ضبط 57 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

كتب:

آية حسنين
10:12 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
حملات تموينية

حملات تموينية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، تمكنت من ضبط نحو 57 مخالفة تموينية وتحرير محاضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات تموينية بالدقهلية

وأشار «دايرة» في بيان، إلى أن الحملات تأتي بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إذ جرى تشكيل العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأوضح أنه جرى تكليف حملات المديرية بالاشتراك مع مديري الإدارات، للمرور على الأسواق والمخابز في المنزلة وبني عبيد وميت سلسيل ودكرنس وبندر المنصورة.

ضبط مخالفات تموينية في الحملات

وأكد وكيل التمويل أن الحملات أسفرت عن تحرير 44 مخالفة كالتالي:

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- 21 محضر نقص وزن.

- 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات.

- 7 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 37 شيكارة.

- 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- 2 محضر سلع مجهول المصدر.

- 3 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

- 2 محضر الاستيلاء على سلع مدعمة.

- 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر).

- محضر سلع بدون فواتير.

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