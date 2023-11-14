ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في ميت غمر بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر حملات مكثفة للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية، ورصد عدد من المخالفات التموينية المتنوعة، وإحالة المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة.

نتائج الحملة التموينية بالدقهلية

وأكد اللواء محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، في بيان، تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محال البيع لضبط الأسعار، وإلزام البائعين بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، لعدم استغلال المواطنين، وذلك بالتنسيق مع محافظة الدقهلية.

وذكر «ضياء»، أن الحملة أسفرت عن تحرير 8 محاضر متنوعة، ما بين تموين وعدم حمل شهادة صحية ونقص في الاشتراطات الصحية وبيئة.

الحملات مستمره لحماية المستهلك

وأكد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، أنه تم المرور الميداني على بعض المحال التجارية والغذائية والجزارة وبيع اللحوم المجمدة والأسماك، للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية وضبط الأسعار.

وأشار إلى ضبط وإعدام وتحرير محاضر وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، فضلا عن إعدام 200 كيلو مواد غذائية متنوعة، لظهور علامات فساد عليها وتغير فى الخواص الطبيعية.