ضبط متهم بالنصب والاحتيال على الراغبين في السفر للخارج بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، الراغبين في السفر للخارج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بالغربية، بإنشاء شركة وهمية للسياحة «غير مرخصة»، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها مقراً للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية، أو لغرض السياحة الخارجية، والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على محادثات بينه وآخرين، تفيد نشاطه الإجرامي، وجهاز لاب توب، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة، ونماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول وبرنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.