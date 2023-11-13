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قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 4 آلاف و895 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
05:24 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
ضبط المتهمين

ضبط المتهمين

شنت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات التي شنتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة، عن ضبط 1666 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3 آلاف و229 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد.

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