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محمد العرابي: التصريحات الإسرائيلية تشير إلى أن قضية فلسطين في تدهور كامل

كتب:

مريم جاد
03:51 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
 محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق

 محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق

أكد محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، وجود حالة هستيرية من التصريحات لدى المسؤولين الإسرائيليين، لأنه بالسابق كان الحديث يتضمن الدفاع عن حق العودة بالنسبة للفلسطينيين، بينما اليوم أصبح الدفاع عن حق البقاء.

تصريحات هستيرية لقوات الاحتلال

وأضاف«العرابي»، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك التطور الخطير ينبئ بأن القضية الفلسطينية في تدهور كامل بعد وجود بعض ملامح السلام بيننا وبين الاحتلال الإسرائيلي، ولكن اليوم أصبحت هناك سياسة مختلفة من الجانب الإسرائيلي، والتصريحات الصادرة منهم لا تصلح لبدء التفاوض.

وتابع: أن الحرب ستستمر لفترات طويلة وستكون مكلفة، ولكن السلام يكون أرخص كثيرًا من الحروب، والولايات المتحدة سترى أن أمن إسرائيل مربوط بالسلام مع إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.

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بقلم مريم جاد