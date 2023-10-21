حملات للمرور على 382 منشأة غذائية في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن شن حملات تفتيشية على 382 منشأة، تبين أن 42 منها تعمل دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأضاف «مكين»، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأوضح أن الحملات تمكنت من تحرير 199 محضرًا وسحب 88 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1320 كيلوجراما من أغذية متنوعة و231 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.