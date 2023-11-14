«آليات المشاركة السياسية» ندوة في مركز النيل للإعلام بالإسكندرية

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن إدارة العلاقات العامة والإعلام واللجنة السكانية نفذت ندوة موسعة بمركز النيل للإعلام بالجمرك، بعنوان «آليات المشاركة السياسية»، بحضور الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، منسق عام الإسكندرية لكيان شباب الوطن للريادة والتنمية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى بدوي، أستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بالإسكندرية، وإشراف أماني سريح، مدير مركز النيل الإعلام.

نشر التثقيف السياسي

وأضافت رئيس حي الجمرك في تصريحات لـ«الوطن»، أن الندوة تناولت العديد من النقاط التثقيفية نحو تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، خاصة فئات الأشخاص ذوي الهمم، لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين وتأهيل هذه الفئة، ببناء بيئة محفزة، تضمن لهم مكانة فعالة ومتميزة في جميع المجالات، من التعليم والتوظيف، إلى المشاركة المجتمعية والثقافية الرياضية.

قبول الرأي الآخر

وأوضحت أن المشاركة السياسية أفضل وسيلة لدعم وتنمية الشخصية الديمقراطية على مستوى الفرد والجماعة، لأن الفرد يمارس ثقافة التنافس والاختلاف والتعود على قبول رأي الآخر، كما تم خلال الندوة حث المشاركين على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتظهر مصر بمظهر مشرف أمام العالم.