منطقة «وعظ الأزهر» بالإسكندرية تطلق مبادرة عن «حسن الخلق» في حي الجمرك

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إنه جرى التنسيق بين مدير إدارة التنمية المحلية ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالحي ومنطقة وعظ الأزهر الشريف، لإطلاق مبادرة وعظ، وتنظيم عدد من الندوات بالحي يحضرها طلاب ومعلمي المدارس.

حسن الخلق والتواضع

وأشارت «خليفة» إلى أنه تم إقامة ندوة توعوية تثقيفية دينية بعنوان «حسن الخلق والتواضع وأضرار التدخين وكيفية تنظيم الوقت والمواظبة علي الصلاة» وذلك بمدرسة اسماعيل فهمي الثانوي الصناعية بنين بالجمرك، حاضر فيها الشيخ الأمير أحمد يونس صالح، واعظ الأزهرالشريف، وبحضور أشرف محمود، مدير المدرسة، وعادل أبو رابية، مدير التعليم الفني بإدارة الجمرك التعليمية.

مبادرات توعوية

وكشفت رئيس حي الجمرك أن المبادرة جاءت ضمن المبادرات التوعوية الصحية والدينية، ونشر الثقافة والوعي الديني والمفاهيم الصحيحة ومناقشة القضايا والموضوعات المجتمعية. حيث دار الحوار حول أضرار التدخين والإدمان وأثرها على الصحة النفسية والأمراض التي تصيب الإنسان، وكذلك الأضرار المؤثرة على استقرار وأمان المجتمع، وحسن الخلق ومكارم الأخلاق والمعاملات الإنسانية، وكيفية تنظيم الوقت وضرورة المواظبة على أداء الصلاة، وكذلك التمسك بالشريعة الإسلامية.