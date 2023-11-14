أستاذ قانون دولي: دعوى ضد إدارة بايدن لمشاركتها في الإبادة الجماعية بغزة

قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن الصور التي تصل إلى جميع أنحاء العالم حول الأحداث في غزة صادقة ولا تكذب، إذ إن المدنيين العُزل يُقتلون ويذبحون ويصابون كل يوم، والعالم يرى معاملة الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة واستهدافه لها بقذائفه فضلًا عن ضمان عدم وصول الوقود للمستشفيات، ويشل حركتها وقدرتها على إسعاف المصابين.

الاحتلال يرتكب أفعالا غير مسبوقة بالحروب

وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب أفعالا وأنشطة غير مسبوقة في الحروب، فهو لم يترك خطوط حمراء حتى للمستشفيات، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بصورة مطلقة وغير محدودة، وبالتالي تتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة على أبسط الحقوق المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة المحصار والمنكوب فضلا عن دعم الجهود الإنسانية.

دعوى قضائية على إدارة بايدن

ونوّه برفع دعوى قضائية على إدارة بايدن في الولايات المتحدة لمشاركتها في جريمة إبادة جماعية بغزة، متابعا بأن سياسة الإدارة الأمريكية الحالية لا تتخذ موقف المشاهد فقط بل أيضا تساهم بصورة فعالة في هذه الإبادة الجماعية إذ إنها تمول وتسلح الاحتلال الإسرائيلي وتحصنه سياسيا في المحافل الدولية المختلفة.