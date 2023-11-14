«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل قبل قليل، بأن صافرات الإنذار تدوي في إيلات جنوب إسرائيل.

استهداف الاحتلال بغزة

وفي سياق أخر أفادت «القاهرة الإخبارية» بأن الفصائل الفلسطينية قامت باستهداف دبابتين للاحتلال بمحور غربي غزة.

كما أشارت لوجود رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى قيام حزب الله باستهداف نقطة تجمع للاحتلال قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة، فيما أعلن الحزب عن وجود إصابات مباشرة.