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400 موظف أمريكي يطالبون بايدن بوقف الحرب على غزة

كتب:

عمرو حسني
01:34 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
بايدن

بايدن

أرسل 400 موظف أمريكي يمثلون 40 وكالة حكومية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن احتجاجا على دعمه لإسرائيل في حربها على غزة .

توقيعات لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وطالب الموقعون على الرسالة، جو بايدن بوقف دعمه لإسرائيل وحث إسرائيل على وقف العدوان، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية .

العدوان الإسرائيلي يدخل يومه الـ39

ويدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ39 وسط ارتفاع أعداد الشهداء إلى أكثر من 11 ألفا، وإعلان وكالة الإغاثة الأونروا نفاذ الوقود لديها وعدم قدرتها على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين والضحايا.

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