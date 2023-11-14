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مذكرة تفاهم بين جامعتي النيل الأهلية والإسكندرية للتعاون البحثي والأكاديمي

كتب:

أحمد أبوضيف
04:43 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جانب من توقيع المذكرة

جانب من توقيع المذكرة

وقعت جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، بهدف توطيد التعاون بين الطرفين والتنسيق فيما بينهما في عدد من المجالات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.

نص البروتوكول على طرح درجات علمية ودورات تدريبية منبثقة من برنامج علم الصيدلة الجيني والطب التشخيصي، والتعاون في مجال دبلومة الصيدلة الوراثية وكذلك تبادل زيارات القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والقيام بالبحوث المشتركة، والمشاركة في إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل والحلقات الدراسية وتبادل الدوريات والمجلات العلمية والمؤلفات وإتاحة الفرصة لعدد من الطلاب للتدريب، كذا المشاركة في تحكيم الابحاث المقدمة للنشر في المجلات العلمية وتبادل الخبرات في إنشاء وتطوير المعامل والمراكز البحثية وتشجيع مشاركة الأساتذة في المناقشات العلمية لرسائل الماجستير والدكتوراة.

من جانبه، رحب الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية، بالتعاون الوثيق مع جامعة الإسكندرية؛ الأمر الذي من شأنه تقديم كل طرف الدعم الأكاديمي للطرف الآخر بما يساعد أعضاء هيئة التدريس والطلاب على نقل الخبرات وتبادلها فيما بينهما.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.