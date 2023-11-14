«رياضة جنوب سيناء» تنظم لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بجنوب سيناء، وبرعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب بمركز التنمية الشبابية بالساحل بمدينة طور سيناء، بمشاركة أعضاء المركز.

أهمية اللقاءات الحوارية

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، في بيان، إن اللقاء تناول أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتبارها واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة، والانتخابات تشمل جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية، والأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

الانتخابات الرئاسية في ديسمبر

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر المقبل، ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.