بحضور الآلاف.. مؤتمر لعمال الغزل والنسيج بطنطا لدعم السيسي في الانتخابات

عُقد اليوم الثلاثاء مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بقاعة المؤتمرات بشركة غزل طنطا، وذلك لإعلان دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة، وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات.

المشاركة في الانتخابات

وأكد عمال وموظفو الغزل والنسيج، أهمية النزول في المشاركه في هذا العرس السياسي الكبير الذي تشهده البلاد ليبرهن للعالم أجمع على عظمة الشعب المصري في اختيار رئيسه في الفتره المقبلة.

وأضاف العمال أنهم يؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه وضع خطة جديدة للإهتمام بقطاع الغزل والنسيج وتطويرة كما كان من قبل، كما يجب وضع آليات وخطط في كافة أرجاء المحافظات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضه للقطن والغزل والنسيج: «على جماهير العمال أن يحتشدوا أيام الانتخابات هم وأسرهم وجميع المواطنين ويعلنوا أمام العالم أجمع بأن عبدالفتاح السيسي هو رئيسهم القادم».

وتساءل الأمين العام: لماذا يجب أن تختار السيسي؟ مضيفا: «نختار الرئيس السيسي للانجازات التي تحققت في كافة مناحي الحياة من مشروعات العملاقة، وحياة كريمة، و100 مليون صحه، ومشروعات البنيه التحتيه وغيرها الكثير»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة الحفاظ على القطاع العام وتحديث المصالح والتأكيد على حماية العمال خاصة في صناعة الغزل والنسيج والملابس بالقطاعين العام والخاص.