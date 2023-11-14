«الهجرة»: تفعيل غرفة عمليات للمصريين بالخارج قبل بدء الانتخابات الرئاسية

أعلنت وزارة الهجرة تفعيل غرفة عمليات في الوزارة قبل بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، بأسبوع على الأقل لمتابعة ورصد الاقتراحات والمعوقات التي يواجهها المصريين بالخارج خلال العملية الانتخابية على مدار اليوم، والعمل على تذليلها.

تنظيم لزيارات لشباب المصريين بالخارج

وأكدت سها جندي، وزير الهجرة، خلال لقائها برئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج وأعضاء المجلس، أنه جرى تنظيم عدد كبير من الزيارات لشباب المصريين بالخارج، إذ قطعت الوزارة شوطا كبيرًا في هذا الملف، ويجرى العمل على ربطهم بمصر في إطار المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» في مرحلتها الثانية التي تحمل عنوان «جذورنا المصرية»، وتستهدف تعريف أبنائنا بجذورهم وهويتهم المصرية والعربية.

واستعرض النائب محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، دور الاتحاد خلال الاستحقاقات الدستورية الماضية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة بها، للتيسيير عليهم خلال أيام الاقتراع.

رعاية المصريين بالخارج

وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن وزارة الهجرة تقوم بدور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن استعداده لدعم هذه الجهود على المستوى التشريعي، وأيضًا دعم العمل بين اتحاد شباب المصريين بالخارج والوزارة التي تمثل السلطة التنفيذية.

وثمن أعضاء مجلس الاتحاد، خلال لقائهم بوزيرة الهجرة، جهود السفيرة سها جندي، وزير الهجرة، لحرصها على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج وتواجدها على مجموعات التواصل للجاليات المصرية بمختلف دول العالم، مشيدين بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وأيضًا الشركة الاستثمارية المقرر تأسيسها وفقا لرؤية لجذب استثمارات المصريين بالخارج.