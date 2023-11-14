«صحة الشرقية»: تقديم خدمات طبية لـ76 ألف سيدة ضمن حملة «طرق الأبواب»

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، أن الفرق الطبية والرائدات الريفيات بمحافظة الشرقية تقوم يوميا بجهود مكثفة لحصر السيدات من المتزوجات وفي سن الإنجاب، وتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما يتم إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة الشرقية، والتي تم إطلاقها 14 أكتوبر الماضي، وتستمر لمدة 3 أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.

تقديم وسائل تنظيم الأسرة للسيدات

وأشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت خلال شهر في تقديم وسائل تنظيم الأسرة لعدد 76500 منتفعة جديدة من غير المستخدمات للوسائل والمنقطعات عن الاستخدام وذلك بعد تلقي المشورة من خلال حملة طرق الأبواب، والتي تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتنفيذ حملة توعوية وخدمية وعمل حصر لجميع السيدات المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 حتى 49 عاما، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.

دورات تدريبية لمدة أسبوع

كما أضاف الدكتور هشام مسعود أنه تم تنفيذ 3 دورات تدريبية لمدة أسبوع لتدريب الفرق الطبية بالمحافظة، بمركز تدريب صحة المرأة بالأحرار، بالتنسيق مع قطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، تم خلالها تدريب 64 فرد جيداً من مسئولي تنظيم الأسرة، ومشرفات الرائدات الريفيات، ومسئولي مراكز المعلومات بالمديرية والإدارات الصحية بالمحافظة على أهداف الحملة، وآلية الحصر وجمع البيانات والإدخال الإلكتروني.

وأضافت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة، أنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات على طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه وتوفير أجهزة لاب توب وتابلت لعملية الإدخال، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربين، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات «الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل»، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلى أن الحملة تم إطلاقها على عدة مراحل بدأت بمحافظة الفيوم ثم محافظة أسيوط، ثم تدشينها في 8 محافظات منها محافظة الشرقية، مضيفاً أن عدد الوحدات الثابتة المشاركة بالحملة 483 وحدة، وعدد العيادات المتنقلة 29 عيادة، والرائدات الريفيات 848 رائدة، وعدد الممرضات 618 ممرضة، والأطباء 220 طبيبا يقومون بتقديم الخدمات الصحية المدرجة ضمن خطة الحملة بمحافظة الشرقية.