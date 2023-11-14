«الصحة»: مصر من أول 6 دول في تحسين معدلات الوفيات بين الأمهات

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن مصر تعد من أفضل 6 دول في تحسين معدلات وفيات الأمهات، لافتا إلى أن هذه المعدلات تعود إلى المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس، خاصة مبادرة العناية بصحة الأم والجنين.

تدريب الأطباء على فحص الأجنة وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة

وتابع «حساني» خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد الآن في أحد الفنادق الكبرى لمستشفى وادي النيل، أن وزارة الصحة ترحب بمبادرة مستشفى وادي النيل الخاصة بصحة الأجنة، لافتا إلى أنها ستنطلق في محافظتي المنوفية والمنيا، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب الأطباء على فحص الأجنة وإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الفيتامينات المطلوبة لكل سيدة خلال شهور الحمل.

تقديم أكثر من 2 مليون زيارة على مستوى محافظات الجمهورية

وأضاف الدكتور محمد حساني، أن المبادرة الرئاسية الخاصة بالعناية بصحة المرأة والجنين استطاعت تقديم أكثر من 2 مليون زيارة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى تحسن مؤشرات الحياة للمواليد الجدد.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم خميس، مدير مستشفى وادي النيل، والدكتورة أميمة إدريس أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب قصر العيني، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومشاركة كبار الشخصيات بالمؤتمر، وعلى رأسهم السفير البريطاني في مصر، والدكتور تامرعصام رئيس هيئة الدواء المصري، واللواء طبيب بهاء زيدان، ورئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتورة نعيمة القصير الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية.