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مصرع عامل غرقا في ترعة المريوطية

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:24 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي عامل مصرعه غرقا في ترعة المريوطية، وجرى انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود غريق في ترعة المريوطية.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين أن الغريق، عامل، 40 سنة، اختل توازنه أثناء صيده للأسماك بالترعة.

وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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