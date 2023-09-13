رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

غواصو الخير ينقذون شابا من الغرق بأحد شواطئ مرسى مطروح

كتب:

محمد بخات
07:36 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
غواصو الخير

غواصو الخير

نجح فريق غواصى الخير المتطوعين في إنقاذ شاب تعرض للغرق في شاطئ الأصيل غرب مدينة مرسى مطروح، وتم سحب الشخص من البحر بعد استغاثته أثناء السباحة، وتمكنوا من إخراجه وهو مصاب، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

حادث غرق بشاطئ الأصيل في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، مصاب حادث غرق بشاطئ الأصيل بمطروح، ويدعى شريف محمد عبدالنعيم، 25 سنة، من محافظة الغربية، يعاني من صعوبة في التنفس، نتيجة الإصابة أثناء تعرضه لحادث غرق، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة له من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير مستشفى مطروح العام.

رعاية طبية لحالات الغرق في مطروح

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ«الوطن»، أن مستشفى مطروح العام والمستشفيات المركزية على الساحل الشمالي بها فرق طبية متخصصة في التعامل مع حالات غرق الشواطئ المصابين بضيق التنفس، وغيرها من أعراض حوادث الغرق، ويجرى التعامل السريع معها والعلاج داخل أقسام الطوارئ حتى التماثل للشفاء.

اقرأ المزيد:

ليبيا: غرق أحياء كاملة بآلاف المواطنين في البحر نتيجة العاصفة «دانيال»

غرق شاب في البحر الصغير بالدقهلية

التحقيق في غرق طفلين شقيقين داخل حمام سباحة بأحد منتجعات البحر الأحمر

بعد البحث عنها 3 أيام.. الإنقاذ النهري ينتشل جثة طفل غرق بمياه البحر في الشرقية

جهود مكثفة لانتشال جثة شاب غرق في البحر اليوسفي ببني سويف

غرق صياد في مياه البحر الأحمر.. اختل توزانه من مركب أثناء إلقاء الشباك
بقلم محمد بخات