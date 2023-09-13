غواصو الخير ينقذون شابا من الغرق بأحد شواطئ مرسى مطروح

نجح فريق غواصى الخير المتطوعين في إنقاذ شاب تعرض للغرق في شاطئ الأصيل غرب مدينة مرسى مطروح، وتم سحب الشخص من البحر بعد استغاثته أثناء السباحة، وتمكنوا من إخراجه وهو مصاب، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصاب إلى أقرب مستشفى.

حادث غرق بشاطئ الأصيل في مطروح

واستقبل مستشفى مطروح العام، مساء اليوم، مصاب حادث غرق بشاطئ الأصيل بمطروح، ويدعى شريف محمد عبدالنعيم، 25 سنة، من محافظة الغربية، يعاني من صعوبة في التنفس، نتيجة الإصابة أثناء تعرضه لحادث غرق، وجار تقديم الرعاية الطبية العاجلة له من خلال الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، تحت إشراف الدكتور صبري عصفور مدير مستشفى مطروح العام.

رعاية طبية لحالات الغرق في مطروح

وأكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، لـ«الوطن»، أن مستشفى مطروح العام والمستشفيات المركزية على الساحل الشمالي بها فرق طبية متخصصة في التعامل مع حالات غرق الشواطئ المصابين بضيق التنفس، وغيرها من أعراض حوادث الغرق، ويجرى التعامل السريع معها والعلاج داخل أقسام الطوارئ حتى التماثل للشفاء.