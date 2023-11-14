فرحة عارمة بين الفائزين في حج القرعة بكفر الشيخ.. «دموع وزغاريد ودعاء لمصر»

فرحة عارمة عاشها الفائزون في قرعة الحج 2024 بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعدما أجرت مديرية أمن كفر الشيخ، القرعة العلنية من خلال الحاسب الآلي، اليوم الثلاثاء، وأعلنت أسماء الفائزين في قرعة الحج بحضورهم ووذويهم.

بكاء وزغاريد وسجود شكر

بكاء وزغاريد وسجود ودعوات هكذا كان المشهد داخل قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي بكفر الشيخ الذي احتضن القرعة، وسط حضور مئات المتقدمين وذويهم الذين جاءوا من كل حدب وصوب آملين في الفوز برحلة حج وزيارة بيت الله الحرام هذا العام.

«عبد الواحد»: قدمت في الحج قبل كورونا ولم يحالفني الحظ

«بقالي أكثر من 6 سنين بقدم في القرعة، ولكن مكنش بيحالفني الحظ، وآخر مرة قدمت كان قبل كورونا وفزت في القرعة بس للأسف الحج سنة 2020 اتلغى بسبب تفشي فيروس كورونا، وزعلت جداً وقتها بس قولت ربنا هيعوضني، وبالفعل قدمت السنة دي ومكنتش أتخيل أنّ ربنا سبحانه وتعالى هيراضيني وهحج بيته»، بهذه الكلمات بدأ عبد الرؤوف محمد عبد الواحد، موجه سابق بالتربية والتعليم، أحد الفائزين في حج القرعة 2024 بكفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

عبدالواحد: ربنا يحفظ مصر وينصرها

وأضاف «عبد الواحد»، «فرحة كبيرة أوي مش مصدق نفسي والله الواحد بيبكي من الفرحة إنّه هيكون من الملبين وهيقف على جبل عرفة، الحمد لله، وبإذن الله هدعي في الحج لمصر إن ربنا يحفظها وينصرها، ويحفظ كل الشعوب العربية».

«منى»: فرحة لا توصف وربنا يرزق كل مشتاق

لحظات من البكاء سيطرت على الدكتورة منى علي البقري، صيدلانية، إحدى الفائزات في حج القرعة 2024 بكفر الشيخ: «قدمت في سنة 2010 أنا وزوجي ولكن محالفنيش الحظ، وزوجي هو اللي فاز في القرعة، وربنا منّ عليه وقتها بحج بيته الحرام وأنا طلعت عمرة، وبعد حوالي 13 سنة فكرت أقدم تاني والحمد لله فوزت برحلة حج، أحلى فرحة في حياتي كلها، فرحة لا توصف، وربنا يرزق كل مشتاق بزيارة بيته».

إجراء قرعة الحج العلنية بكفر الشيخ

وكانت مديرية أمن كفر الشيخ قد أجرت قرعة الحج العلنية لعام 1445هـ - 2024م، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية وزارة الداخلية، وبحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من القيادات الأمنية، وذلك بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي بكفر الشيخ.

الإعلان عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 بكفر الشيخ

وأُجريت قرعة الحج في محافظة كفر الشيخ عن طريق الحاسب الآلي تأكيداً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، في حضور عدد كبير من المتقدمين وأسرهم، وتم الإعلان عن أسماء الفائزين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبالغ عددهم 466 فائزا وفائزة بينهم 15 رحلة حج لكبار السن، بجانب احتياطي 233 متقدما من إجمالي 1770 مواطناً ومواطنة.

نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ

ولمعرفة نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة كفر الشيخ بالرقم القومي من خلال الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة من خلال الضغط هنـــــــــــا.