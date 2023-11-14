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الفنانة جنات تحيي ذكرى وفاة والدها: «الشوق بعد الممات قاتل»

كتب:

بسمة شطا
04:46 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
جنات

جنات

حرصت الفنانة جنات، على إحياء ذكرى وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام».

جنات تحيي ذكرى وفاة والدها 

كتبت الفنانة جنات: «مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبا فليحافظ عليه، فوالله الشوق بعد الممات قاتل».

 الفنانة جنات كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان «وكأنك سكر»، عبر موقع «يوتيوب»، وحققت نجاحا كبيرا، إذ وصلت نسب المشاهدة إلى مليون و800 ألف مشاهدة.

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بقلم بسمة شطا