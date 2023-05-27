3 أغنيات درامية تفتتح موسم الصيف بتوقيع جنات وحمادة هلال

افتتح عدد من المطربين أجواء موسم الصيف، بطرح عدد من الأغنيات السنجل الجديدة، عبر المنصات السمعية وموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تحمل الطابع الدرامي.

جنات طرحت «وكإنك سكر»

تعتبر أغنية الفنانة جنات الجديدة «وكإنك سكر» من كلمات أحمد عيسى، الملحن مدين، الموزع يحيى يوسف، حققت الأغنية نجاحا كبيرا فور طرحها، وقررت الاكتفاء بطرحها دون تصوير، استعدادا لطرح أعمالها الجديدة الأخرى.

حمادة هلال يطرح «متحملاني»

طرح الفنان حمادة هلال أغنية «متحملاني» وهي أغنية درامية من كلمات وألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، إنتاج محمد علام «كيوب ميوزك»، فوتوغرافيا شريف قمر.

كارمن سليمان تطرح أغنية «أنت الأصيل»

طرحت الفنانة كارمن سليمان أغنية «أنت الأصيل» من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، الملحن بلال سرور، الموزع أماديو، وهي مكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، إنتاج مصطفى جاد.

ويتنظر خلال الفترة المقبلة، طرح عدد هائل من الأغنيات والألبومات الغنائية الجديدة، منها ألبوم «إليسا»، بعد طرح نجوى كرم «كاريزما».