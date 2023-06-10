تفاصيل أغنية جنات الجديدة «جمبك ومعاك».. تطرحها الشهر المقبل

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية الفنانة جنات الجديدة وكإنك سكر، تستعد لطرح أغنية جديدة تطرح مع بداية شهر يوليو المقبل، عبر المنصات السمعية وموقع يوتيوب.

جنات طرحت أغنية «وكإنك سكر»

تعاونت جنات في الأغنية الجديدة مع الشاعر أحمد عيسى والملحن مدين والموزع يحيى يوسف، ومن إنتاج شركة AH Media Production لـ لآلاء لاشين.

وقالت «جنات» لـ«الوطن»، إنها تعمل حاليا على أغنية مع شركة لايف ستايلز بعنوان «جمبك ومعاك» باللهجة المصرية، ومن اللون الغنائي الرومانسي، ومن كلمات خالد البشبيشي وألحان أحمد زعيم وتوزيع يوسف حسين.

جنات سجلت أغنيتها في القاهرة

كشفت جنات انها سجلت الأغنية منذ أيام خلال تواجدها بالقاهرة وتفكر جديا في تصويرها بطريقة الفيديو كليب.

جدير بالذكر أن أغنية عارف مين يحبك من كلمات محمد رفاعي والحان احمد زعيم وتوزيع شريف قاسم، والكليب من اخراج فادي حداد.