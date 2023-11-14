أمطار رعدية تضرب بعض مدن البحيرة.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد

تعرضت مدن ومراكز محافظة البحيرة، قبل قليل، إلى سقوط أمطار غزيرة في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة في البحيرة

وشهدت باقي مدن محافظة البحيرة سقوط أمطار متوسطة، وسجلت درجة الحرارة العظمى 27 درجة، والصغرى 22 درجة، ورفعت محافظة البحيرة درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار.

رفع درجة الاستعداد في البحيرة للتعامل مع الأمطار

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمليات سحب مياه الأمطار من خلال نشر المعدات، كما وجهت بعقد لغرفة العمليات الرئيسية داخل الديوان العام للمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز لتلقي شكاوى المواطنين حول تراكمات مياه الأمطار.

نصائح للتعامل مع الأمطار

ووجهت نائب محافظ البحيرة عدة نصائح للمواطنين كالتالي:

- تثبيت اللوحات الإعلانية بشكل جيد لتجنب وقوع الحوادث إثر الرياح.

- متابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- متابعة أسلاك الإنارة وإصلاحها.

- عدم القيادة بسرعات كبيرة أثناء الأمطار.

- عدم النظر من النوافذ أثناء حدوث الرعد والبرق.

سقوط أمطار في دمنهور

كما شدد محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، على استمرار رفع درجة الاستعداد لأية طوارئ تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، والتأكيد على جاهزية جميع المعدات وفرق الطوارئ وتطبيق كافة التدابير، وذلك طبقاً لخطة محافظة البحيرة على تمركز المعدات والأفراد بنقاط ثابتة، مؤكدا استعداد وجاهزية غرف العمليات لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي والجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وكانت مدينة دمنهور تعرضت اليوم لسقوط أمطار خفيفة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وشهدت شوارع وميادين المدينة، حملات نظافة مكثفة، تحت إشراف أحمد فرغلي نائب رئيس المدينة، لرفع تراكمات القمامة والأتربة من الشوارع والميادين وتطهير صفايات المطر وبالوعات الصرف الصحي.