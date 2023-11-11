انطلاق اليوم التضامني مع غزة في نقابة الصحفيين بورش رسم للأطفال (صور)

بدأت فعاليات اليوم التضامني مع الشعب الفلسطيني، الذي تنظمه نقابة الصحفيين، بعقد ورش رسم للأطفال تحت عنوان ارسم مع فلسطين مع الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، وسيشمل عددا من الفعاليات ومؤتمر صحفي لنقيب الصحفيين وعددا من الحضور، تحت عنوان «شهر على الطوفان.. يوم مع فلسطين»، وتستمر فعاليات اليوم حتى العاشرة مساءا.

يوم تضامني مع الفلسطينيين

ومن المقرر أن يتضمن اليوم التضامني في نقابة الصحفيين إلقاء عدد من الكتّاب والفنانين كلمات بمناسبة مرور شهر على طوفان الأقصى، منهم الفنان الكبير محمود حميدة، والروائية والكاتبة سلوى بكر، وقراءة لرواية الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي «تفصيل ثانوي» تلقيها كل من منى سلمان، وسها النقاش، ومنى الشايب.

ومن المقرر أنَّ يعقد مؤتمر صحفي في الساعة 4 ونصف، يلقي فيه نقيب الصحفيين كلمته بمناسبة مرور شهر على طوفان الأقصى، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، ويختتم اليوم بفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، وفرقة الورشة المسرحية.

نقابة الصحفيين

وكانت وجهت نقابة الصحفيين دعوة للمشاركة في فعاليات اليوم التضامني الذي تنظمه النقابة اليوم، وذلك مع مرور شهر على عملية طوفان الأقصى، وتستمر فعاليات اليوم حتى العاشرة مساءا.