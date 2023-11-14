ندوة دينية وتدريبات رياضية متنوعة بمركز شباب برج العرب الجديد

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثله في مركز شباب برج العرب الجديد التابع لفرع شباب برج العرب ‏برئاسة عيد الجمال رئيس مجلس الإدارة، ندوه عن «أداب التعامل فى الإسلام» طبقا لخطة نشاط المركز، وتدريبات رياضية متنوعة، تضمنت تدريبات رياضية لرياضة الكونغ فو، وكرة القدم بالمركز.

رفع الوعى الدينى

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تحرص على تقديم الأنشطة المختلفة إلى جانب النشاط الرياضي لتكون مشاركآ فعالاً فى رفع الوعى الديني والثقافي لدى الشباب وأعضاء مراكز الشباب والأندية الشعبية بمختلف مراحلهم العمرية وميولهم الفكرية، والندوة الدينية التي أقيمت بمركز شباب برج العرب، بعنوان «آداب التعامل فى الإسلام» تمت لنشر الفكر الإسلامي الصحيح وتوجيه الشباب إلى التعامل الجيد واحترام الآخر.

فوائد اجتماعية وصحية

وأضافت «الشريف»، أنه بجانب الندوة الدينية تم ممارسة الرياضة، حيث تعمل الرياضة علي تقوية عضلات الجسم المختلفة و تزيد من صحة الجسم ، كما أنها تعمل علي زيادة نشاط الدورة الدموية، كما أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية المختلفة توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى فهي لا تؤثر على اللياقة البدنية تأثيراً مباشراً فحسب، بل تغرس أيضاً لدى الأطفال وصغار السن خيارات أساليب حياة صحية، وتساعدهم على أن يبقوا في حالة نشاط دائم.