«شباب الإسكندرية» تفعل أنشطة أندية التطوع بمعرض خيري للملابس في أبو قير

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، معرضًا خيريًا للملابس بمركز شباب أبو قير.

أقيم المعرض تحت رعاية الإداره العامة للشباب، وبمشاركة أعضاء نادي التطوع.

وخلال الفعالية، جرى عرض كميات كبيرة من الملابس لتوزيعها على الأهالي بالمجان.

ترسيخ مبادئ التطوع

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»: إن مشاركة نادى التطوع فى تنظيم المعرض، يأتي لترسيخ مبادىء العمل التطوعي في تقديم العون والمساعدة للآخرين ، وليسود الخير في المجتمع.

وأشارت إلى أن هذه التسمية للدلالة على أن العمل الخيري "تطوعي" بالأساس، مشيرة إلى أنه كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة في المجتمع، زاد الانتماء للوطن.

وقالت: "العمل التطوعي يعد اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها"، لافتة إلى أنه خلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة ، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى.

إستغلال أوقات الفراغ

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف أن العمل التطوعي يساعد من خلال الأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع، واستغلال أوقات الفراغ فيما يفيد.

تأتي هذه الأنشطة في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة و اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الأنشطة وشغل أوقات الفراغ للشباب.