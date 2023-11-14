525 منتفعة من حملة «حقك تنظمي» بالبحر الأحمر

شهدت محافظة البحر الأحمر انطلاق فعاليات حملة «من حقك تنظمي»، والتي تستمر في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023، بجميع العيادات الثابتة والمتنقلة بمدن البحر الأحمر، ضمن توجهات الدولة بالاهتمام بصحة المرأة بناء على توجيهات القيادة السياسية.

انطلاق حملة حقك تنظمي بالبحر الأحمر

وأشارت الدكتورة مروة حمدي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من أهالي السنتر الليبي بالغردقة وبرعاية الطفل ووحدات الميناء والأحياء ومركز الحضري، مؤكدة في بيان صحفي أن إجمالي المنتفعات 525 سيدة، منهن 131 حصلن على وسيلة، و130 كشف باطنة وأطفال، و264 استشارات وكشف نساء ومتابعة حمل.

فعاليات حملة من حقك تنظمي

وأوضحت أن الحملة تجري أعمال الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من اللولب هرموني وكبسولة الامبلانون واللولب النحاسي، بخلاف الحقن والحبوب الأحادية والمركبة والكشف بالسونار وكشف الباطني والأطفال والجلدية وعيادة المبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المزمنة وتقديم كل الخدمات بالمجان.

وأشارت إلى أن القافلة خلال اليوم الأول نفذت ندوات توعوية حول تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات والصحة الإنجابية وأهميتها وأخطار الختان تحت شعار من حقك تنظمني، بإدارة الغردقة على مستوى 6 وحدات ثابتة «مستشفى الغردقة العام، ورعاية طفل الغردقة، ومكتب الصحة ووحدة الميناء والأحياء والمركز الحضري».

يأتي ذلك بالإضافة للعيادات المتنقلة بأماكن خلف السنتر الليبي وأبو عشرة والنجدة بواقع عيادتين للكشف، واحدة للنساء وتنظيم الأسرة، والثانية الباطنة والأطفال، ويتم الكشف وصرف العلاج والوسائل بالمجان.