«صحة البحر الأحمر» ترفع حالة الطوارئ في المستشفيات والواحدات الطبية

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، حالة الطوارئ في أماكن تقديم الخدمات الطبية على مدار 24 ساعة، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات الموحدة، موجهاً بزيادة المخزون لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية بمدن البحر الأحمر.

مستشفيات جنوب البحر الأحمر

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة الصحة اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات البحر الأحمر، على مستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بمدن الشلاتين المركزي والقصير ومرسى علم والشلاتين المركزي تزامنًا مع الأحوال الجوية غير المستقرة، وتعرض مدن الجنوب الأمطار والسيول لليوم الثالث على التوالي.

طوارئ بصحة البحر الأحمر

وقام وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بالمرور على مركز صحة أسرة مرسى علم ووحدة حماطة وأبو غصون ووحدة مرانيس بإدارة مرسى علم، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومتابعة توقيع الكشف الطبي وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة.

ووجه بزيادة المخزون لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية بتوفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمه لضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.