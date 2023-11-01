وكيل «صحة البحر الأحمر» يوضح الفئات الواجب تطعيمها بمصل الإنفلونزا الموسمية

أعلن الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، توافر مصل الإنفلونزا الموسميّة «Vaxigrib Tetra» رباعي التكافؤ، لافتًا إلى أنّ اللقاح متوفر لجميع المواطنين بسعر 50 جنيهًا في مكتب صحة الغردقة.

وكشف «العربي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مصل الإنفلونزا الموسمية، يواكب التحويرات الجديدة للفيروس، وأنه آمن وخاضع لكل أنواع الاختبارات التي تضمن سلامته على الجمهور.

شروط استخدام مصل الإنفلونزا

وأشار «العربي» إلى أنه عند استخدام مصل الإنفلونزا، يجب الالتزام بالتعليمات الآتية:

- يؤجل تطعيم الأشخاص المصابين بحمى شديدة.

- يُمنع التطعيم لمن له تاريخ سابق للإصابة بتفاعل الحساسية المفرطة لأي من مكونات التطعيم «البيض - فورمالدهيد - نيوميسين - اكتوكسينول_9».

- في حالة تطعيم السيدات الحوامل، يفضل الرجوع إلى الطبيب المعالج.

- يبدأ التطعيم من سن 6 شهور فأكثر للجرعة الكاملة من اللقاح.

- الأطفال أقل من 9 سنوات الذين لم يتلقوا أي جرعات من لقاح الإنفلونزا الموسمية في سنوات سابقة، يجري إعطاؤهم جرعتين كاملتين يفصل بينهما مدة لا تقل عن 4 أسابيع.

شروط تطعيم الأطفال بمصل الإنفلونزا

- مكان التطعيم بالنسبة للأطفال الرضع في العضلة الأمامية للفخذ، وبالنسبة للكبار العضلة الدالة بالذراع أو تحت الجلد.

- لا يُعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية رباعي التكافؤ في الوريد تحت أي ظرف.