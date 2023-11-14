«أطباء بلا حدود»: فقدنا التواصل مع زملائنا خلال محاولتهم إنقاذ المرضى

قال الدكتور أحمد الدخيري، المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود، إن الوضع في مستشفيات غزة عبارة عن مأساة، وثيقة إعدام بحق الفلسطينيين تم توقيعها بواسطة جيش الاحتلال.

«الدخيري»: تعرض المدنيين والمستشفيات في غزة للقصف غير مقبول

وأضاف «الدخيري»، خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ تعرض المدنيين والمستشفيات في غزة لـ القصف المستمر غير مقبول، ويتعارض مع القانون الإنساني.

المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وطالب المدير الإقليمي لأطباء بلا حدود، بـ إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة، وتوفير ممر آمن لسيارات الإسعاف لنقل المرضى وتسهيل وصول الوقود، ونناشد بتوفير المياه في قطاع غزة والمواد اللازمة لتنقية المياه غير الصالحة للاستخدام، حفاظا على حياة الناس.

«أطباء بلا حدود» تفقد التواصل مع الزملاء بسبب انقطاع الاتصالات

وذكر أن «أطباء بلا حدود» فقدت التواصل مع طاقمها بعد انقطاع الاتصالات، وتم إخلاء الكثير إلى الجنوب، وهناك أنباء عن استشهاد بعض العناصر في بيوتهم تحت القصف أو في سيارات الإسعاف خلال محاولتهم إنقاذ المرضى في مستشفيات غزة.