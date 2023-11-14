«أطباء بلا حدود»: الحصار الإسرائيلي لمستشفيات غزة وثيقة إعدام للفلسطينيين

قال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إنّ الوضع في مستشفيات غزة وحصارها من قبل إسرائيل مأساة ووثيقة إعدام بحق الفلسطينيين.

وأضاف لـ«القاهرة الإخبارية»، أن تعرض المدنيين والمستشفيات في غزة للقصف المستمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الإنساني.

وتابع المدير الإقليمي: «نطالب بإيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وتوفير ممر آمن لسيارات الإسعاف لنقل المرضى وتسهيل وصول الوقود».

وناشد المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود بضرورة توفير المياه في قطاع غزة والمواد اللازمة لتنقية المياه غير الصالحة للاستخدام.