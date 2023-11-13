10 تعليمات هامة من النيابة الإدارية للمتقدمين لوظيفة معاون دفعة 2023

أعلنت النيابة الإدارية بدء إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2023، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية، اعتبارًا من يوم السبت 11 نوفمبر وحتى الجمعة الموافق 24 نوفمبر الجاري.

10ضوابط في التسجيل للوظيفة

1-كتابة الاسم رباعي وباللغة العربية من واقع بطاقة الرقم القومي، حيث أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.

2- كتابة الرقم القومي المُكون من 14 رقما بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.

3- تأكيد ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة باللغة الإنجليزية، حيث أن البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

4- كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة «محافظة الإقامة، قسم شرطة الإقامة» ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

5- تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة «إنجليزي، فرنساوي، عربي» من واقع شهادة التخرج، إذ أنه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

6- كتابة المجموع الحاصل عليه وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

7- تحديد سنة التخرج بكل دقة، إذ أنَّه لن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

8- بالنسبة لوظيفة الوالد والوالدة في حالة المعاش أو الوفاة يتم ذكر الوظيفة السابقة تفصيلًا.

9- استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة في حالة عدم أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

10- طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد 5 نسخ والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.