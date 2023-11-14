وظائف خالية بسلسة محلات كبرى ومطعم شهير.. «تخصصات مختلفة ومميزات عديدة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بعدة شركات، من خلال مبادرة توظيف مصر لتمكين الشباب، وتوضح «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة، وكيفية التقديم، وفقًا لما أوضحته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف شركة تفويلة

تطلب الشركة شباب للعمل في الوظائف التالية:

- مديرين فروع.

- مساعدين مديرين فروع.

- شيفات غربي كبدة وسجق.

- شيفات ومساعدين سخن.

- طاقم «كرو» خبرة بمجال المطاعم

- ديسبتشر خبرة بمجال المطاعم.

الشروط المطلوبة والمميزات والحقوق

- مطلوب جميع المؤهلات

- الحد الاقصى للسن 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

- الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

- عدد ساعات العمل 10 ساعات منهم 1 ساعة راحة ويوم إجازة في الأسبوع.

- زيادات سنوية وتأمين اجتماعي

أماكن العمل ورابط التقديم

يعمل المقبولون في الوظائف بالأماكن التالية: «مصر الجديدة، التجمع الخامس، الدقي، المنصورة، الزقازيق، طنطا».

للتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنــــــــــا.

وظائف شركة أسواق العثيم

تطلب شركة أسواق العثيم شباب للتعيين في الوظائف التالية:

- مدير فرع.

- مشرف كاشير.

- كاشير.

- محضر طلبات.

- موظف FMC6.

- موظف لوجيستيك.

- منسق ممرات.

- بائع مجمدات.

- بائع عطارة.

- بائع خضار وفاكهة.

- مشرف لحوم.

- بائع لحوم افرنجي.

- مشرف بقالة.

- بائع بقالة.

- موظف أمن.

- موظف نظافة.

- سائق فسبا خاصة.

- سائق رخصة مهنية ثانية وثالثة.

- مشرف تبريد وتكييف.

- فني تبريد وتكييف.

شروط الوظيفة والحقوق والمميزات

- مطلوب جميع المؤهلات.

- الحد الأقصى للسن 40 سنة.

- خبرة وبدون.

- راتب مجزي.

- ساعات العمل 9 ساعات.

- تامين طبى عائلي.

- فرص ترقية للمتميزين ودورات تدريبية.

مكان العمل ورابط التقديم

يعمل المقبولين في الوظائف بالأماكن التالية: «مصر الجديدة، وقباء، والنزهة، والزيتون، وحدائق القبة، ومنشية البكري، ومدينة نصر، والمقطم، والتجمع، والهرم، وفيصل، وحدائق الأهرام، وأكتوبر، ومدينة الفردوس، والمهندسين، والدقي، والفسطاط وبهتيم».

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــا، وإجراء المقابلة من الأحد للخميس من الساعه 10 صباحا حتى 3 مساء بموان قطامية، معمار المرشدي، طريق الدائري، بالقرب من كوبري القطامية ونفق السخنة، بجوار توكيل فولفو وستاربكس برج 215 الدور الخامس.