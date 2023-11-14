حالة الطقس غدا.. أمطار ورياح تضرب 13 محافظة وتحذير من ظاهرة جوية

تشهد حالة الطقس غدا في المحافظات تكون الغيوم الجزئية مع نشاط للرياح وسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة التي تتحول إلى ضباب على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية» فرص سقوط أمطار متوسطة تصل إلى نسبة 40% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وتشهد 13 محافظة وهي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، المنيا، بني سويف، المنيا» تكوّن ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق بداية من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون مضطربة ويصل ارتفاعها إلى 2.5 متر وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط تكون مضطربة أيضا يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر.

وسجلت أعلى درجات الحرارة العظمى في المحافظات غداً في جنوب الصعيد، وتبلغ 29 درجة، وأقل درجة في محافظات السواحل الشمالية الغربية 26 درجة، وفيما يتعلق بسرعة الرياح تسجل أقصى سرعة في البحر الأحمر وجنوب سيناء وتبلغ 36 كيلومترا في الساعة.