إزالة 86 حالة تعد على الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار التعاون بين أجهزة الدولة للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.

30 إزالة حالة تعد بالبناء المخالف

واستعرض محافظ المنيا جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية بمراكز (بني مزار- مغاغة - المنيا)، من إزالة 30 حالة تعد بالبناء المخالف منها 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرى (الحسينية - أبو جرج - بني علي - شلقام - القيس)، وحي شرق مدينة بني مزار، إلى جانب إزالة 4 حالات تعد بحي غرب مركز ومدينة المنيا، وفي مركز مغاغة تم إزالة 6 حالات تعد بقرى (ميانة - طنبدي - شارونة).

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين

وفي مراكز (مطاي - العدوة - سمالوط)، أزالت الوحدات المحلية 56 حالة تعد، منها 30 حالة على أراض زراعية وبناء مخالف بقريتي (بني عامر - البهجور) بمركز العدوة، وإزالة 20 حالة تعد في المهد بقرى مركز سمالوط، وفي مركز مطاي تم إزالة 6 حالات بقريتي (أبوان - حلوة) وحي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.