حملات تفتيشية على الأسواق لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار بالدقهلية

أعلن محمد الدمرداش رئيس حي غرب المنصورة عن تفقد لجنة التفتيش الخماسية المحلات التجارية للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار علي السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام.

توفير السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة

وأشار «الدمرداش»، في بيان له إلى أن الحملات جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وتنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإعلان عن الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.

وأكد أن الحملة المكبرة جاءت بالاشتراك مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري، واستهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع أحمد ماهر وشارع الجلاء.

حملة على المحلات التجارية والمطاعم

وأوضح أن اللجنة شنت حملة على المحلات التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى جودة المنتجات للاستخدام، وتمكنت من إعدام 25 كيلو صدور فراخ متبلة، 20 لتر زيت طعام مستخدم، كيلو سلطة طماطم، و2 كيلو جمبري متبل، و5 عبوات لبن رايب، لتغير الخواص الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وتمكنت الحملة من تحرير عدد 1 محضر عدم توافر شهادة صحية.

وأكد رئيس حي غرب المنصورة ضرورة التزام جميع أصحاب المنافذ والمحلات التجارية بوضع قائمة بالأسعار، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.