حملات التبرع بالدم في الجامعات.. مبادرات شبابية تضامنا مع فلسطين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير بعنوان «حملات شباب الجامعات للتبرع بالدم.. والدور الشعبي في الدعم الإنساني للفلسطينيين».

وذكر التقرير أنه منذ اندلاع الأحداث في قطاع غزة لعبت الجامعات المصرية دورا هاما، وكانت على خطى الدولة والقيادة السياسية في دعم المصابين الفلسطينيين، سواء على مستوى حملات التطوع لشباب الجامعات أو من خلال المساهمة في تشكيل فرق طبية لتقديم الخدمات للمصابين الذين يتلقون العلاجَ في المستشفيات المصرية.

جامعة القاهرة توفر 3 سيارات للتبرع بالدم

ووفرت جامعة القاهرة 3 سيارات للتبرع بالدم، الأولى بجوار مبنى إدارة الجامعة والثانية في مدخل المدينة الطلابية، والثالثة بقصر العيني من أجل إتاحة الفرصة للتبرع بالدم لأقرب نقطة لهم دون تعطيل حركة العمل أو الدراسة.

وفي السياق ذاته، أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر حملة للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وحرصا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لفلسطين من أجل تخفيف حدة العدوان الذي أدى إلى سقوط الضحايا المصابين.

دور أعضاء التحالف الوطني

وأطلق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان حملة موسعة للتبرع بالدم في مختلف الجامعات المصرية، لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامنا مع الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.