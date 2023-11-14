حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء دون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

حملة لإزالة التعديات في المهد بالزقازيق

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحده المحليه بالزنكلون لتنفيذ إزالة بالمهد خارج الحيز العمراني بقرية كفر جمعه على مساحه 200 متر مبنى مقام بالدبش الأبيض، وفقا لمكتب المتحدث الرسمي للمحافظة.

إيقاف أعمال بناء مخالف في بني هلال

وفي سياق متصل، تم إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن سقف بعزبة بنى هلال مخالف لشروط الترخيص والبناء والتنظيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت رئاسة حي أول الزقازيق بالإشتراك مع قسم الإشغالات بالحي وشرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض ونفق المشاه بالمحطه وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع لوممبو وشارع الحلقة لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين وانفاق حى أول الزقازيق.

هذا وقد قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة لرفع الإشغالات المخالفة من شوارع المدينة لفك التكدسات والإختناقات المرورية بمحيط مسجد النصر وشارع 23 يوليو، وشارعي العبور والعروبة وميدان الزراعة وميدان الشهداء، كما قام فريق عمل الإشغالات بالمرور على المقاهي ورفع إشغالاتها والزام اصحابها بعدم افتراش الكراسي خارج نطاق المقاهي وتم التحفظ على كراسي اشغال طريق و ترابيزات بلاستيك و استاندات حديدية وموازين حديدية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.