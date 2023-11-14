حملات مكثفة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة 6 أكتوبر (صور)

أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، شن حملة إزالات لرفع الإشغالات بمحور جمال عبدالناصر، ومحور الكفراوي، والحي المتميز والحي الثالث؛ في إطار جهود الجهاز المستمرة للقضاء على أي مظاهر عشوائية ومنع ظاهرة الباعة الجائلين والاستيلاء على الطريق العام وإعاقة حركة المرور.

إعادة المظهر الحضاري للمدينة

وقال «النجار»، إن حملة القطاع الجنوبي استهدفت الحي الثالث، وأسفرت عن إزالة «روف» مخالف لشروط تراخيص البناء بالقطعة رقم 941 في المجاورة 4، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمحور الكفراوي، وفتح الطريق أمام المارة وتيسير حركة المرور بالمحور المركزي ومحور الكفراوي.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن الحملة في القطاع الشرقي أسفرت عن إزالة فورية لمنفذ بدون ترخيص، وضبط عدد من التكاتك، ورفع عربه فول بالحي المتميز، إضافة إلى رفع الاشغالات حول أحد السناتر.

وأشار «النجار» إلى أن حملة القطاع الشمالي أسفرت عن إزالة الباعه الجائلين بمحيط المفوضية، فضلا عن رفع الإشغالات والقيام بأعمال نظافة الطرق الرئيسية بمحور جمال عبد الناصر.

وشدد رئيس الجهاز على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الانضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوي يتم الإتصال على الخط الساخن على الرقم (15100) على مدار 24 ساعة، أو إرسال الشكوى على جروب جهاز مدينة 6 أكتوبر أون لاين عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» https://www.facebook.com/groups/1176681346128464/?ref=share_group_link، أو من خلال الصفحة الرسمية لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر https://www.facebook.com/profile.php?id=61551762287188&mibextid=9R9pXO