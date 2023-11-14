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مسؤول فلسطيني: مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة

كتب:

حسن سمير
06:20 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية،

فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية،

قال فخري أبو دياب عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تطلق التصريحات المتطرفة لجس نبض المنطقة وزعمائها والعالم حتى تستطيع بناء استراتيجية على ردود الفعل العربية والدولية، مشددًا على أن ما يحدث في غزة حياة أو موت للفلسطينيين.

وأضاف أبو دياب، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ ما يجري من مسح مدن فلسطينية وغزة على وجه الخصوص يمهد لإيجاد مساحات مسطحة وفارغة ومحروقة دون وجود أي بشر أو مقومات حياة من أجل إقامة مراكز عسكرية بها.

وتابع عضو لجنة الدفاع عن الأراضي الفلسطينية: «مَن يتحدثون عن حقوق الإنسان تخلوا عن غزة، ونطالب الجميع بالضغط لإنهاء الأزمة، ونعمل عبر اللجنة على فضح ما يحدث في غزة على مستوى العالم، ونتشبث بأرضنا في فلسطين، حيث استطعنا تأجيل وتجميد الكثير من مشاريع التهويد والاستيطان».

  

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