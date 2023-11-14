«الصحة الفلسطينية»: ارتقاء 11451 شهيدا وأكثر من 31 ألف جريح في غزة والضفة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صدر عنها منذ قليل، ارتقاء نحو 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح، وفقما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

صعوبة في حصر أعداد الشهداء في فلسطين

وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الثالث على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات شمال القطاع.

وبينت أن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ حتى مساء أمس 13 نوفمبر نحو 11255 شهيداً، بينهم 4.630 طفلاً، 3.130 امرأة، و682 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 29 ألفاً.

وأضافت إن أكثر من 3250 مدنياً ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.

استشهاد 202 من الكوادر الصحة في غزة

وارتقى 202 شهيد من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، إلى جانب إصابة أكثر من 200 جريح من الكوادر الصحية، كما تم الهجوم على أكثر من 60 مركبة إسعاف، تضررت 55 منها وخرجت عن الخدمة.

وبينت الوزارة أن 25 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود.

وأفادت الوزارة أن مئات الآلاف من المواطنين في المنطقة الشمالية، إما غير الراغبين أو غير القادرين على النزوح القسري جنوبًا، يواجهون تحديات في تأمين الموارد الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك الماء والغذاء، إذ يثير استخدام مصادر المياه غير الآمنة، وفقا للوزارة، مخاوف مثيرة للقلق بشأن الجفاف والأمراض المنقولة بالمياه.