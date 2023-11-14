ضبط 68 عبوة دواء بيطرية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ

نفذت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، عدداً من الحملات لضبط الأدوية البيطرية مجهولة المصدر بمركز ومدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، من خلال المرور على مكاتب بيع وتداول الأدوية البيطرية والعيادات البيطرية.

ضبط 68 عبوة أدوية بيطرية محظورة

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 16 صنفا بإجمالي 68 عبوة أدوية بيطرية ما بين «محظورة، ومنتهية الصلاحية، وبدون بيانات»، وتم تحرير محضر بالمخالفة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، والدكتور عماد فليفل، مدير إدارة الخدمات، والرائد أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، وتشكلت اللجنة من الدكتور مجدى كامل، رئيس قسم التأمين، والدكتورة سمر رمضان، طبيبة بإدارة الخدمات، ومحمد عبد القوي، مفتش مباحث التموين، وبرفقته القوة السرية.

استمرار الحملات التفتيشية على مراكز بيع الأدوية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، لضبط سوق الأدوية البيطرية، والتأكد من صلاحيتها، ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.