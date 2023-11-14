سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق بمحافظة الدقهلية

شهدت الدقهلية سقوط أمطار في بعض مدن ومراكز المحافظة، بينها مدينة السنبلاوين، إذ شهدت سقوط أمطار غزيرة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

سقوط أمطار في محافظة الدقهلية

وتزامنا مع سقوط الأمطار، قامت الأجهزة التنفيذية بمجالس المدن، بنشر المعدات للتعامل مع الأمطار ورفع المياه من الشوارع، تنفيذا لتوجيهات محافظة الدقهلية.

وكانت محافظة الدقهلية، أعلنت في بيان سابق لها، أنه يوجد تواصل دائم لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة أعمال رفع تراكمات المياه، حال سقوط الأمطار.

استعدادات مكثفة لمواجهة تقلبات الطقس

وأكدت محافظة الدقهلية أهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس غير مستقر والتقلبات الجوية، مع ضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الأمطار بكافة النواحي، حال تجمعها بالشوارع والميادين على مستوى المحافظة.