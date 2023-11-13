حالة الطقس في مدينة سانت كاترين.. سقوط أمطار مفاجئة

أعلنت غرفة عمليات محافظة جنوب سيناء، أنّ منطقة وادي السعال التابعة لمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، تعرضت لأمطار متوسطة نتيجة تقلبات مفاجئة في حالة الطقس وغطت السحب سماء المنطقة.

الأمطار تضرب وادي سعال

وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، إنّ الأمطار التي تساقطت على منطقة وادي السعال متوسطة، ولم تستغرق وقتًا طويلًا، لذا لم تسفر عن أي تجمعات من المياه على الطرق أو حدوث إعاقة بها.

وأوضح رئيس المدينة، أنّ الوحدة الحلية واصلت رفع حالة الطوارئ القصوى، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدًا أنّ حركة السياحة بالمدينة تسير بشكل طبيعي، وكل الطرق التي تربط المدينة بمدن المحافظة تعمل بشكل طبيعي.

طقس محافظة جنوب سيناء

وكانت قد أعلنت عمليات المحافظة اليوم، أنّ المدن تشهد طقسًا حارًا نهارًا، ولطيفًا ليلًا، وسط ظهور شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية، واحتمالية تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق بوسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة في مدن جنوب سيناء، كالتالي:

مدينة رأس سدر: العظمى 32 والصغرى 21.

مدينة سانت كاترين: العظمى 25 والصغرى 13.

مدينة طور سيناء: العظمى 28 والصغرى 21.

مدينة طابا: العظمى 28 والصغرى 20.

مدينة شرم الشيخ: العظمى 32 والصغرى 23.