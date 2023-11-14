سقوط أمطار على مراكز الغربية ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس

حالة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة تعرضت له مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، وتزامن ذلك مع سقوط أمطار على بعض المناطق، فيما رفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لمواجهة مياه الأمطار.

ارتداء الملابس الثقيلة

ومن جانبهم، حرص المواطنون والطلاب أثناء الذهاب إلى أماكن أعمالهم والمدارس والجامعات بارتداء الملابس الثقيلة، وذلك مع تغيير درجات الحرارة، والتي تعرضت إلى انخفاض خلال الأيام الماضية، مع تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد إلى سقوط أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة أنهت كل الاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء، من عمل تجارب المحاكاة وصيانة بالوعات مياه الصرف، والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بمواجهة بفصل الشتاء.

التواجد الميداني

وأوضح «رحمي»، أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها بشكل سريع، وهناك تعليمات مشددة لرؤوساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية، بالتواجد الميداني ورفع تراكمات الأمطار بشكل فوري.